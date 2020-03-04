آي 2 سي توسع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

(المستقلة).. أعلنت شركة” آي 2 سي“، المزوّدة الرائدة لتكنولوجيا المدفوعات والتكنولوجيا المصرفيّة المفتوحة،، أنها تعمل على توسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظراً للطلب المتزايد في المنطقة على حلولها.

وتعمل “آي 2 سي” بالشراكة مع المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، والحكومات التي تستخدم تكنولوجيا “آي 2 سي” الفريدة للمعالجة السريعة وواجهات برمجة التطبيقات لطرح حلول مبتكرة في مجال الائتمان والخصم والدفع المسبق والعملات المتعددة بسرعة في السوق.

وبهدف دعم النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، أضافت “آي 2 سي” منصب المدير العام إلى فريقها، وستعلن اليوم عن تعيين المخضرم في قطاع المدفوعات أورانجزيب خان في هذا المنصب، الذي سيعمل انطلاقاً من دبي.

قبل انضمامه إلى” آي 2 سي”، شغل خان منصب نائب الرئيس، لقسم تطوير الأعمال الحكومية لصالح شركة “ماستركارد” في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حيث تولى إدارة العلاقات الحكومية والمشاركة في مجالات السياسة والتنظيم، وساهم في رعاية المبادرات التجارية وزيادة العائدات. كما تولى عدة مناصب عليا أخرى في شركة “ماستركارد” خلال فترة ولايته التي استمرت ثماني سنوات، منها التطوير الاستراتيجي للبنوك والمؤسسات المالية والتجار في دبي والإمارات الشمالية، كما عمل مديراً قطرياً في باكستان وأفغانستان حيث قام بإنشاء مكتب “ماستركارد باكستان”، وتطوير أعمال شبكة “ماستركارد” لتصبح واحدة من أكبر الشبكات في باكستان؛ كما أطلق أول رمز للإستجابة السريعة “كيو آر”.

وأعلنت “آي 2 سي” مؤخرًا عن توفير خدمة “آبل باي” لتمكين عملاء بطاقات “نجم” مسبقة الدفع، في واحدة من أولى عمليات تشغيل لمثل هذه الخدمة في المنطقة، بالشراكة مع عميلها، شركة ماجد الفطيم للتمويل. تساهم عملية تنفيذ هذه الخدمة، التي استغرق إحضارها إلى السوق 90 يوماً فقط، في تعزيز الوعي بشأن خدمات” آي 2 سي”، وتكنولوجيا المعالجة العالمية السريعة خاصتها وواجهات برمجة التطبيقات وسمعتها القوية في مجال التوافر الشامل والأمان الفائق.

وقال أورانجزيب خان في معرض تعليقه على الأمر: “كنت على دراية بالوجود المتنامي لشركة ’آي 2 سي‘ في المنطقة وسمعتها الجيدة التي تستحقها عن جدارة في مجال الاستجابة لاحتياجات العملاء وتقديم الابتكارات إلى السوق بسرعة كبيرة.” وأضاف: “لقد اختبرت أيضاً وبشكل مباشر القدرة على دفع عجلة النمو المالي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. وأعتقد أن ’آي 2 سي‘ فريدة من نوعها بين نظيراتها من شبكات معالجة المدفوعات ولديها ما يتطلبه الأمر لقيادة السوق. وأنا متحمس للانضمام إلى فريق عمل ’ آي 2 سي‘ في هذا الوقت التاريخي.”

من جانبه، قال جيم ماكارثي، رئيس شركة” آي 2 سي” في هذا السياق: “يسعدنا أن نرحب بأورانجزيب في شركة ’آي 2 سي‘. فهو تنفيذي متمرّس ويتمتع برؤى عميقة بشأن هذا القطاع، كما لديه شبكة علاقات راسخة مع جهات فاعلة رئيسية وسجل تنفيذ ممتاز في المنطقة”.

*المصدر: “ايتوس واير“