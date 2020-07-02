آيفون 12 بدون سماعة أو شاحن .. وهذا سعره

(المستقلة)… كشف مصدر مطلع بشركة أبل تفاصيل جديدة تتعلق بهاتف أي فون 12 الجديد الذي ستعتزم الشركة طرحه في الأسواق..

وقال المصدر إن هاتف أيفون الجديد سيباع من دون شاحن أو سماعات أذن، ما سينعكس على سعره الذي سينخفض.

ونشر حساب @L0vetodream المعروف بتسريباته الصحيحة بشان أجهزة أبل، بأن هاتف أيفون 12 سيكون من دون سماعات أو شاحن، بما في ذلك هواتف SE2.

ومن المقرر أن يكون صندوق الهاتف الجديد أصغر حجما، بحسب موقع “9to5mac”.

ويرى موقع “ذا فيرج” أن الأخبار الأخيرة تعني أن المستخدمين الجدد لأي فون سيضطرون لشراء شاحن وسماعة أذن للهاتف الجديد بشكل منفصل.

وكانت تقارير قد تحدثت سابقا عن أن وباء فيروس كورونا سيؤثر على الجدول الزمني لشركة أبل لإزاحة الستار عن هاتفها أي فون المقبل، ليكون الإعلان عنه في الخريف.

وتقول التقارير إن أبل ستحول جميع طرازاتها الجديدة إلى شاشات من نوع “أوليد” بدلا من “ليد”، وتعمل مع شركة BOE لصنع هذه الشاشات للحفاظ على انخفاض التكاليف قدر الإمكان، مع استمرار دقة آيفون 11 نفسها.

وفيما يتعلق بحجم ذاكرة النفاذ العشوائي من أي فون 12، تشير التقارير إلى أنها ستكون 4 غيغا بايت، لكنها ستكون 6 غيغابايت مع آيفون 12 برو، أما مساحة التخزين الداخلية فستكون 128 غيغابايت، إضافة إلى إصدار بـ256 غيغابايت، مع استبعاد إصدار نسخة ثالثة من أي فون 12 بـ512 غيغابايت، لكن ربما يكون هذا الحجم من التخزين في أي فون برو.

وبشأن الأسعار، يقول تقرير لموقع “فون أرينا” إن سعر أي فون 12 نسخة 128 غيغابايت سيكون 649 دولارا، أما آيفون برو بنفس السعة التخزينية فسيبلغ سعره 999 دولارا، وإصدار 256 غيغابايت سيبلغ ثمنه 749 دولارا في الولايات المتحدة و1099 دولارا لأي فون 12 برو، و1299 دولارا لسعة تخزين 512 غيغابايت. (النهاية)