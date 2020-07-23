آوا تودي : خامنئي طلب من الكاظمي دفع 6 مليارات دولار لإيران لكنه رفض

(المستقلة)… كشف موقع إيراني أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رفض لقاء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني طهران ، مضيفا أن خامنئي طلب من الكاظمي دفع 6 مليارات دولار لإيران من خلال البنوك الصينية، لكن الكاظمي قال: إنه لا يستطيع العمل من خلال البنوك الصينية خوفا من العقوبات الأمريكية.

ونقل موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض في تقرير له، أنه ”حصل على معلومات تؤكد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي زار طهران الثلاثاء، رفض الاجتماع مع قائد فيلق القدس إسماعيل قا آني“.

كما أشار التقرير إلى اللقاء الذي جمع الكاظمي مع خامنئي مساء الثلاثاء في مكتب الأخير، قائلا إن ”خامنئي حاول التأثير على الكاظمي بهدف إقناعه بتحويل 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في العراق والتي يتعلق معظمها ببيع الكهرباء والغاز الإيراني إلى العراق“.

وأضاف أن ”خامنئي طلب من الكاظمي دفع 6 مليارات دولار لإيران من خلال البنوك الصينية، لكن الكاظمي قال: إنه لا يستطيع العمل من خلال البنوك الصينية خوفا من العقوبات الأمريكية“.

وأنهى الكاظمي زيارته إلى طهران، امس الأربعاء، والتقى خلالها الرئيس حسن روحاني، وخامنئي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي عين في الثالث من يناير الماضي الجنرال إسماعيل قا آني بمنصب قائد فيلق القدس بعد اغتيال القائد السابق الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية لطائرة مسيرة أمريكية قرب العاصمة العراقية بغداد.(النهاية)