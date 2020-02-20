آل باتشينو «صائد للنازيين» فى مسلسل جديد يعرض لأول مرة.. غدا

آل باتشينو «صائد للنازيين» في مسلسل جديد يعرض لأول مرة.. غدا

(المستقلة) – منى شعلان/ يعرض للنجم الأمريكى الأمريكي آل باتشينو ، مسلسل جديد صيادون“، (هنترز) من بطولته ، والمسلسل من إنتاج شركة أمازون برايم من المقرر أن يبدأ بثه على منصتها غدا الجمعة.

والمسلسل تدور أحداثه حول مجموعة من صيادي النازيين في نيويورك خلال السبعينيات، مستوحى من قصة حقيقية وهو ”رسالة حب“ إلى جدة مؤلف المسلسل وهي إحدى الناجيات من محرقة النازي.

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وقال باتشينو الذي سيتم عامه الثمانين في أبريل نيسان، “لم أمثل قط في عمل طويل مؤلف من عشر حلقات ، الأمر يشبه تصوير فيلم مدته 12 ساعة“ ، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف باتشينو الذي كان مرشحا لجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ”الأيرلندي“ (ذي أيرشمان) ”هذه أيضا قصة مجنونة… قصة مجنونة ومرعبة.. حقا مخيفة. كما تتخللها مشاعر ثقيلة وعميقة ومأساوية“.

وقال مؤلف المسلسل ديفيد ويل إنه أراد أن يسرد قصة جدته والتجارب التي خاضتها خلال الحرب والتي روتها له عندما كان طفلا ، وقال ”في سن صغيرة بدت لي هذه (القصص) وكأنها من كتب المجلدات والأبطال الخارقين“.

وأضاف ”العبء يقع علينا نحن الجيل المقبل لمواصلة سرد وتطوير هذه القصة. ومن ثم فمسلسل هنترز هو في حقيقة الأمر رسالة حب لها“.