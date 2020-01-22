آل الشيخ يكشف فعاليات لفنانين مصريين بطلب من ابن سلمان

المستقلة / كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن فعاليات ضخمة لفنانين مصريين، بطلب من ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال آل الشيخ في منشور عبر “فيسبوك”، بلهجة مصرية خالصة: “مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحه مش تمام … بنرسم الآن موسمين في الأربع شهور القادمة ان شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد”.

وأضاف: “وللمسرح والفن والأوبرا المصريه نصيب معنا ان شاء الله، عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني، والكل ومش عاوز أنسى حد”، في إشارة إلى مطربين وفنانين مشهورين.

وعلق آل الشيخ: “الكل ليه خطة عندنا، لو ظروفه تسمح طبعاً، كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كثير عندنا ان شاء لله، وربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامه الرئيس السيسي”.

وفي السياق ذاته، أصدر تركي آل الشيخ بيانا، قال فيه إنه تقدم باستقالته كرئيس شرفي للنادي الأهلي المصري بتاريخ 25 أيار/ مايو 2018، مضيفا: “لم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة”.

وأضاف: “آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري بأقرب وقت ممكن، متمنيا للنادي الأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح”.

وكان آل الشيخ فجر جدلا واسعا العام الماضي، بخلافاته مع إدارة النادي الأهلي، ثم استثماره بنادي “بيراميدز”، قبل الانسحاب منه والتوجه لشراء نادي ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.