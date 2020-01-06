آل الشيخ يقلد نطحة زيدان الشهيرة

المستقلة / قام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الأحد، باستقبال النجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية ومدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان.

وقام آل الشيخ مازحا بتقليد النطحة الشهيرة التي قام بها زيدان للإيطالي ماركو ماتيرازي، خلال نهائي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” فيديو يظهر فيها برفقة زيدان أثناء تقليده للنطحة الشهيرة، كما أشار لحساب “الضحية” ماتيرازي في “تويتر”.

كما نشر آل الشيخ صورا تظهر زيدان يوقع على قميص نادي ألميريا الذي كان يرتديه أثناء لقائهما.

ويتواجد زيدان في السعودية، استعدادا لبطولة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري بمشاركة فرق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.