آل الشيخ يعد بمكافأة 200 الف ريال لكل لاعب للهلال في حال تحقيق دوري الأبطال

المستقلة / وعد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لاعبي الهلال بمكافأة قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب في حال تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا.

كان تركي آل الشيخ قد عبر عن رغبته الكبيرة في حضور نهائي دوري أبطال آسيا حال وصول الهلال، وذلك في تغريدة على “تويتر” قال فيها: “أنا بستجيب للجماهير وبحضر إن شاء الله.. إذا سمح لي رئيس الهلال”.

ورد فهد بن نافل رئيس الهلال على تغريدة آل الشيخ بقوله:”الله يحييك، الهلال في انتظارك”.