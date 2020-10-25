آلاف المتظاهرين يحييون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضة تشرين في ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/.. شارك الالاف من المتظاهرين في محافظة ذي قار، اليوم الاحد ، بذكرى مرور عام على انطلاق الاحتجاجات الشعبية التي اطلق عليها انتفاضة تشرين.

وتوافد ” الالاف من المتظاهرين من الاقضية والنواحي في محافظة ذي قار ، الى ساحة الحبوبي مركز التظاهر في المحافظة ، مجددين مطالبهم بالتغيير السياسي الشامل ومحاسبة المتسببين بقتل المحتجين “.

ونظم المتظاهرون مسيرات جابت شوارع مدينة الناصرية ، حاملين لافتات وصور الشهداء ، و مرددين هتافات واهازيج وطنية.