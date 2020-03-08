“آفاق التنوع -المسرح وثقافة المدينة”.. كتاب جديد للدكتور محمد الساعدي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..صدر مؤخرا للأستاذ الدكتور محمد كريم الساعدي كتابه السابع بعنوان رئيس (آفاق التنوع) ، وعنوان فرعي (المسرح وثقافة المدينة) عن دار نشر الفنون والآداب في العراق ودار نشر حورس الدولية في مصر.

تناول الكاتب (آفاق التنوع التي تعد هي الفضاء المتكامل الذي يتشكل من مجالات متعددة ساهمت في صناعة الواجهة المعرفية والمدخليات الدالة على طبيعة وانتماء هذا المجتمع والتعرف على الصورة الأهم من صور التطور الثقافي والحضاري في المعطيات الفكرية والمادية فيه لإن الثقافة تتشكل من آفاق المعرفة التي عمل عليها أبناء المجتمع في تشكيل وعيهم المعرفي في مختلف مجالات الحياة وسبلها .

واشار الى أن الثقافة بوصفها مفهوم مهم في بنية أي مجتمع في فنونه وآدابه وعلومه ، وهو مفهوم جامع لكل هذه الآفاق المتنوعة، أي الثقافة، قد تغيرت في المعنى من تعبير يخص محددات معينة ضيقة في الفهم وأخذت معنى أعم ، لذلك تحررت علائق لحقت بها وجردتها عن معناها الأعم، لتصبح بذلك التكوين الكلي الذي يشمل الفكر، والتربية، والأخلاق، والعادات، وغيرها، التي تدخل من ضمن آفاق التنوع المعرفي في المجتمعات.) ،

الكتاب توزع على خمسة فصول تناول فيها الكاتب آفاق التنوع في ثقافة المدن ومن ضمنها المسرح ،واهم الروافد التي تصب في نشأته وتقدمه

يقع الكتاب في 150 صفحة وسيتم توزعه قريباً في المكتبات ودور النشر والمعارض الخاصة بالكتب في الدول العربية.