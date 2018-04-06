آرسنال يواصل نجاحه في الدوري الاوربي بفوز كبير على سيسكا موسكو

(المستقلة).. واصل نادي ارسنال الانكليزي مسيرته الناجحة في الدوري الاروربي سعيا للتنافس على خطف كأس البطولة.

وحقق آرسنال فوزاً كبيراً على ضيفه سيسكا موسكو الروسي، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات مساء الخميس ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل رباعية صاحب الأرض كلٌ من آرون رامزي (هدفان في الدقيقتين 9 و 28)، وأليكساندر لاكازيت (هدفان في الدقيقتين 23 من ركلة جزاء و 35)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عبر أليكساندر جولوفين في الدقيقة 15.

ووضع آرسنال بالتالي قدماً في الدور نصف النهائي بانتظار مباراة الإياب الخميس القادم على ملعب آرينا خيمكي.

وضمن مباريات الدور نفسه، حقق أتلتيكو مدريد الإسباني الفوز على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين دون رد، أحرزهما كوكي وأنتوان غريزمان.

وفاز لاتسيو الإيطالي على ريد بول سالزبورغ النمساوي بأربعة أهداف لهدفين، وسجل رباعية صاحب الضيافة كلٌ من سيناد لوليتش وماركو بارولو وفيليبي أندرسون وتشيرو إيموبيلي، فيما جاء هدفا الخاسر عبر فالون بيرايشا من ركلة جزاء، وناكومي ميناميتو.

وحقق لايبتزيغ الألماني الفوز على مرسيليا الفرنسي بهدفٍ دون رد، سجله تيمو فيرنير في الدقيقة 45 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب ريد بول آرينا في ألمانيا.

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