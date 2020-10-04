آرسنال يحقق فوزًا هامًا على حساب شيفيلد يونايتد

آرسنال يحقق فوزًا هامًا على حساب شيفيلد يونايتد

المستقلة/ – يبدو أن الأوضاع تعدلت كثيرًا في آرسنال، بعدما تولى الإسباني ميكيل أرتيتا مهمة قيادة الفريق، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري.

وحقق آرسنال فوزًا هامًا، اليوم الأحد، على حساب شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الرابعة للبريميرليج.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن آرسنال يعتبر الفريق الأكثر حصدًا للنقاط على ملعبه بعد ليفربول، منذ تولى أرتيتا مسؤولية قيادة الفريق.

وأوضحت أن ليفربول جمع 34 نقطة على ملعبه منذ تولي أرتيتا قيادة آرسنال في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي بعده الفريق اللندني برصيد 29 نقطة.