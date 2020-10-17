آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي

آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي

المستقلة/ – يحتضن ملعب “الاتحاد” المواجهة النارية بين فريقى مانشستر سيتى الإنجليزى وضيفه أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، والمقرر إقامتها في الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة من مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” التي تعود منافساتها بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد 2020-2021 برصيد 9 نقاط من 4 نقاط خاضها بالمسابقة حتى الآن حيث حقق 4 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة كانت أمام ليفربول في الجولة الثالثة.

فيما يتراجع مانشستر سيتى للمركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فقط من 3 مباريات، حيث فشل في تحقيق الفوز بأخر مباراتين، حيث خسر فى الجولة قبل الماضية أمام ليستر سيتي 5 – 2، ثم سقط في فخ التعادل مع ليدز يونايتد بهدف لكل منهما.

وفشل مانشستر سيتي فى تحقيق الفوز، خلال مباراتين متتاليتين فى الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، عندما خسر فى لقائى كريستال بالاس 3-2 وأمام ليستر سيتي، بنتيجة 2-1.

وبدأ مانشستر سيتى الموسم الحالى من البريميرليج، بالفوز على مضيفه فريق وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من جانبه، كشف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، أن النجم البلجيكى كيفن دى بروين سيغيب عن مباريات السماوى فى المباريات المقبلة لفترة قد تصل إلى أسبوعين بداعى الإصابة.

وقال جوارديولا فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة آرسنال :”دى بروين سيغيب لسوء الحظ لفترة تصل إلى أسبوعين، ولكن البقية عادوا بشكل جيد، لا أعتقد أن إصابة دي بروين خطيرة ولكنه سيغيب للقاءات المقبلة، أجويرو تدرب بشكل جيد معنا”.