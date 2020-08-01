آرسنال بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي بفوزٍه على تشيلسي

(المستقلة)… توج آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ويمبلي، السبت، ليضمن المدفعجية بالتالي المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وسجل ثنائية آرسنال بيير إيميريك أوباميانج (28- 67)، بينما أحرز كريستيان بوليسيتش هدف تشيلسي الوحيد (6).

وشكل آرسنال الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الثالثة، بعدما ارتقى أوباميانج لعرضية مايتلاند نايلز، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وأتى الرد سريعًا من تشيلسي بتسديدة متقنة من مونت من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، أبعدها مارتينيز إلى ركلة ركنية.

وافتتح تشيلسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما بدأ بوليسيتش الهجمة بانطلاقة من وسط الملعب، ليمرر إلى مونت على الجانب الأيسر، الذي أرسل كرة أرضية داخل منطقة الجزاء مررها جيرو بالكعب إلى بوليسيتش ليراوغ تيرني وينفرد بمارتينيز ويسجل الكرة بسهولة في الشباك.

وكاد بوليسيتش أن يضيف الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة العاشرة، بعد التلاعب بدفاعات آرسنال قبل أن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مارتينيز بنجاح.

وتحصل آرسنال على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16، نفذها سيبايوس مسددًا كرة علت العارضة.

وسجل بيبي هدفًا رائعًا لآرسنال في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتحصل آرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد تعرض أوباميانج للإعاقة من قبل أزبيلكويتا، ونفذها المهاجم الجابوني بنجاح في الدقيقة 28، يتسديدة أرضية قوية على يسار كاباييرو.

وتعرض أزبيلكويتا لإصابة في الركبة ليغادر الملعب في الدقيقة 34 ويحل مكانه كريستينسين.

ومهد مونت كرة على حدود منطقة الجزاء للقادم من الخلف جورجينيو في الدقيقة 36، ليسدد الأخير كرة علت العارضة.

وفي الدقيقة 45 تحصل آرسنال على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، نفذها لاكازيت مسددًا كرة مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بقوة بانطلاقة من بوليسيتش في الدقيقة 46 من قبل وسط الملعب، حتى وصل إلى منطقة الجزاء ليسدد كرة مرت إلى جوار القائم، إلا أنه تعرض لإصابة عضلية في تلك الهجمة ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه بيدرو.

واعتمد آرسنال في الشوط الثاني على الهجمات المرتدة، وفي إحداها بالدقيقة 57، سدد تشاكا كرة من على حدود منطقة الجزاء ذهبت بعيدًا عن المرمى ورد عليه جيمس بتسديدة ذهبت بعيدًا عن المرمى أيضًا في الدقيقة 62.

ونجح آرسنال في تسجيل الهدف الثاني، بعد انطلاقة من بيليرين من قبل وسط الملعب صاحبها العديد من المراوغات في الدقيقة 67، لتصل إلى بيبي الذي مرر الكرة إلى أوباميانج في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء الذي سدد كرة ساقطة بمهارة من فوق كاباييرو، سكنت الشباك.

وازدادت الأمور صعوبة على تشيلسي في الدقيقة 73، بعد تعرض كوفاسيتش للبطاقة الحمراء إثر تدخله على تشاكا.

وأجرى لامبارد 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 78 بخروج مونت وجيرو وروديجير ونزول أبراهام وباركلي وأودوي، وتبعه أرتيتا في الدقيقة 81 بنزول نكيتياه على حساب لاكازيت.

وتعرض لويز لإصابة طفيفة ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 88 وحل مكانه سوكراتيس.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع تعرض بيدرو لإصابة في الكتف بعد احتكاك مع مارتينيز حارس آرسنال ليغادر أرض الملعب بعد توقف المباراة لنحو 5 دقائق لعلاج الإسباني، لينتهي اللقاء بعدها بفوز آرسنال بنتيجة 2-1 وتتويجه بلقب البطولة.(النهاية)