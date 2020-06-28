آرثر يطلب من برشلونة عدم المشاركة في المباريات المقبلة

(المستقلة)..توجه لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، آرثر ميلو، بطلب قاسي لإدارة العملاق الكتالوني ومدربه، كيكي سيتين، قبل اكتمال انتقاله إلى يوفنتوس.

ويتواجد آرثر في الوقت الحالي بمدينة “تورينو” من أجل الخضوع للكشف الطبي، قبل التوقيع على عقود انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية ينضم من خلالها، ميراليم بيانيتش، إلى برشلونة بالموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وأفاد الصحفي بشبكة “Transfer Markt”، نيكولو شيرا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن آرثر قد طالب بعدم مشاركته في أي مباراة متبقية في الموسم الجاري.

وبالتالي، لا يريد آرثر التواجد في مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا التي ستعود في شهر أغسطس.

وأكد الصحفي أن آرثر يريد التركيز فقط على يوفنتوس بداية من أغسطس، لأنه يشعر بسوء في المعاملة من جانب إدارة برشلونة التي سارعت في إنهاء الصفقة رغم رغبة البرازيلي في الاستمرار داخل قلعة “كامب نو”.

الجدير بالذكر أن آرثر لن يحق له المشاركة مع يوفنتوس إلا مع بداية الموسم المقبل 2020/2021، ونفس الأمر ينطبق على بيانيتش مع برشلونة.