آخر مستجدات وباء كورونا حول العالم

(المستقلة)..اودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 240 ألف شخص في العالم، أكثر من 85 في المئة منهم في اوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في الصين في كانون الاول/ديسمبر، وذلك وفق حصيلة لفرانس برس تستند الى مصادر رسمية السبت الساعة 15,30 ت غ. وسجلت 240 ألفا و231 وفاة في العالم من ثلاثة ملايين و371 ألفا و435 إصابة، بينها 141 ألفا و475 وفاة في اوروبا (مليون و516 ألفا و635 اصابة)، القارة الاكثر تضررا. والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات (65 ألفا و173) تليها ايطاليا (28 ألفا و236) وبريطانيا (28 ألفا و131) واسبانيا (25 ألفا ومئة) وفرنسا (24 ألفا و594).

تركيا ترفع القيود عن تصدير المعدات الطبية

رفعت تركيا السبت القيود عن تصدير المعدات الطبية، في إجراء يفترض أن يسهل بيع تجهيزات لدول غربية تواجه نقصا.

وقامت وزارة التجارة برفع القيود المفروضة على بيع أجهزة التنفس الاصطناعي والمنتجات المعمقة مثل الإيثانول، إلى الخارج بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وسجلت تركيا بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت اليوم السبت 125 ألف إصابة وأكثر من 3300 وفاة. وتركيا هي سابع دولة في العالم بين الأكثر تضررا من الوباء.

إيطاليا تسمح بإنزال مهاجرين من سفينة عزلوا على متنها جرّاء كورونا

سمحت السلطات الإيطالية بإنزال نحو 180 مهاجرا، تم إنقاذهم قبالة سواحل جزيرة صقلية، في ميناء باليرمو الاثنين بعدما فرض عليهم حجر صحي على متن سفينة إيطالية، بحسب ما أفادت صحيفة “أفنيري”.

وتم إنقاذ المهاجرين في عمليتين منفصلتين نفذتهما منظمة غير حكومية ونقلوا إلى عبارة “روباتينو” إثر إغلاق إيطاليا موانئها جراء فيروس كورونا الجديد. وأكدت الفحوص عدم إصابتهم بالوباء القاتل.

474 وفاة في إيطاليا خلال 24 ساعة

اعلنت ايطاليا السبت وفاة 474 شخصا بوباء كوفيد-19 في أعلى عدد وفيات يسجل في 24 ساعة منذ 21 نيسان/ابريل، بحسب حصيلة رسمية. ويأتي هذا الارتفاع الجديد قبل يومين من بدء تخفيف اجراءات الاغلاق في هذا البلد الذي ارتفعت فيه الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 28 ألفا و710 ويعتبر الاكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في اوروبا.

621 وفاة إضافية في المملكة المتحدة

أعلن وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك السبت إحصاء 621 وفاة إضافية بكوفيد-19، بما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 28.131 في هذا البلد، ثاني دول أوروبا الأكثر تضرراً بتفشي الوباء. وارتفع عدد الإصابات إلى 182.260، بزيادة 4.806 إصابة جديدة، وفق قول الوزير في مؤتمر صحافي.

10 آلاف إصابة بكوفيد-19 في روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا السبت ارتفاع عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد بنحو عشرة آلاف في أعلى حصيلة منذ بدء تفشي المرض. وأفادت السلطات الروسية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع بـ9623 حالة إلى 124 ألفا و54. ولكن معدّل الوفيات المسجّل رسميا يعد منخفضا مقارنة بدول على غرار إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وتوفي 57 شخصا في الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات 1222.

إسبانيا تفرض ارتداء الكمامات على وسائل النقل العام بدءا من الاثنين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت أنّ وضع القناع سيصير “واجبا” في وسائل النقل العام بدءاً من الاثنين في محاولة لتجنب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مجدداً، فيما تخفف البلاد إجراءات العزل تدريجا. وستوزع الحكومة التي كثفت سابقا توصياتها باستخدام الاقنعة الواقية، ستة ملايين قناع في أرجاء البلاد كافة الاثنين وستعطي سبعة ملايين منها إلى البلديات والمحافظات لتوزعها من جانبها، وفق سانشيز.

تمديد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا حتى 24 تموز/يوليو

قررت فرنسا السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لشهرين حتى 24 تموز/يوليو، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران. وجاء في مقترح سيعرض على البرلمان الاثنين أن رفع حالة الطوارئ التي بدأت في 24 آذار/مارس هذا الشهر سيكون “سابقا لأوانه” وقد يتسبب بزيادة “خطر تفشي” الوباء

أكثر من مليون ونصف إصابة معلنة بكوفيد-19 في أوروبا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميا في أوروبا إلى مليون ونصف، أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس حتى الساعة 08,50 ت غ من السبت. وبعدد الإصابات الذي يبلغ مليون و506 آلاف و853 والوفيات (140 ألفا و260) تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19. وأحصي في العالم ثلاثة ملايين و350 ألفا و224 إصابة بالفيروس و238 ألفا و334 وفاة.

المصدر: يورونيوز