آثار نينوى تسعى لاعادة الحياة لبيت التوتنجي

(المستقلة)..اعلن مدير اثار نينوى علي حازم ذنون ان الملاكات العاملة في مفتشية اثار وتراث نينوى باشرت منذ اشهر باعادة بناء بيت التوتنجي التراثي في مدينة الموصل.

واوضح ذنون ان اعادة البناء للبيت جاءت في اطار التعاون المشترك بين وزارة الثقافة والسياحة والاثار / الهيئة العامة للاثار والتراث ومنظمة (اليف) وبدعم من قبل جامعة بنسلفانيا الامريكية وباشراف مباشر من مفتشية اثار وتراث نينوى والمكتب الاستشاري الهندسي لجامعة الموصل.

واكد ان اعادة البناء تمت على مراحل ففي المرحلة الاولى العمل على تأمين الموقع من المخلفات الحربية بالتنسيق مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات نينوى ورفع الانقاض الناجمة عن انهيار القنطرة الخارجية مع اجزاء من انقاض الدور والمباني المجاورة والتي ادت الى غلق الطريق الرئيسي للزقاق المؤدي الى مدخل البيت ورفع الانقاض من السياج الخارجي للدار.

واشار الى ان عملية اعادة البناء شملت ايضا رفع قطع المرمر التي كانت في واجهة وفناء الدار ورفع انقاض السرداب والسقوف والجداريات والزخارف التي تزين الجدران .

واضاف ان عملية اعادة بناء بيت التوتنجي مستمرة من اجل اعادته الى ماكان عليه قبل تفجيره .

يذكر ان بيت التوتنجي يعد واحدا من المباني المهمة في مدينة الموصل القديمة ويمثل انموذجا فريدا من نوعه للبيوت الموصلية التي شيدت في تلك الفترة لما يحويه من زخارف نباتية وهندسية تزين واجهات ومداخل الغرف والاواوين بالاضافة الى العناصر العمارية المختلفة .