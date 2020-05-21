آثار الزمن في صور جديدة للنجوم مع أنفسهم

(المستقلة)..الزمن يمر بسرعة كبيرة ولا يمكن لنا ملاحظة هذا الفرق إلا من خلال صور تقارن مظهر المشاهير في الماضي ومظهرهم اليوم حيث نلاحظ علامات التقدم في السن والتغير الكبير في اختيار الأزياء وتسريحة الشعر.

الصور التي تجمع بين شكل المشاهير في الماضي والحاضر من تصميم أرد جيلنك أحد أفضل الفنانين في مجال معالجة الصور وجمعها دون أن تلاحظ أنها مركبة باستخدام برنامج الفوتوشوب.

وعلى الرغم من ظهور الصور التي تجمع المشاهير هوليوود بأنفسهم على فترات متقاربة إلا أن هذه المجموعة من الصور تم دمجها بشكل رائع لدرجة أنك ستعتقد أنه تم التقاط بعضها بالفعل.

صور جيلنك تركز بشكل أساسي على فكرة التقدم في السن بجانب التغير الكبير في أسلوب اختيار الأزياء وتسريحة الشعر هي تغيرات تحدث نتيجة الوجود في دائرة الضوء.

وظهرت علامات التقدم بالسن بشكل كبير على النجم توم هانكس وبدت واضحة عليه بعد الأزمات الصحية الأخيرة التي مر بها والتي تركت أثر اوضح للتجاعيد والسن على وجه.