“آبل” ستكشف عن الإصدار الجديد من “آيفون 12” في 13 تشرين الأول

“آبل” ستكشف عن الإصدار الجديد من “آيفون 12” في 13 تشرين الأول

المستقلة/ – تعتزم شركة “آبل” الكشف رسميا عن الإصدار الجديد من جوالها “آيفون 12”، في 13 تشرين الأول الجاري، خلال مؤتمر افتراضي يعقد عبر الإنترنت نظرا للمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

وبحسب موقع “ماك رامورز”، فمن المتوقع إطلاق 4 نسخ جديدة من الجوال، بثلاثة أحجام مختلفة للشاشات، هي 5.4 و6.7 بوصة وهاتفين بحجم شاشة يبلغ 6.1 بوصة.

ويعتقد أيضا أن هذه الدفعة “آيفون” ستشهد لأول مرة دعم جوالات “آبل” لتقنية الاتصال الفائقة السرعة “الجيل الخامس- 5G”، والتي تفوق بكثير شبكات “إل تي إي 4G”.

ووفقا للموقع، فإن أسعار هذه المجموعة من الجوالات ستبدأ من 649 دولارا للجوال حجم 5.4 بوصة، و749 دولارا للجهاز 6.1 بوصة، و999 دولارا للجهاز الآخر من نفس الحجم والذي يحمل اسم “آيفون 12 برو”، و1099 دولار للحجم الأكبر “آيفون 12 برو ماكس”.

في الشهر الماضي، طرحت “آبل”، الساعة الذكية “آبل ووتش” الفئة السادسة، والتي بإمكانها مراقبة نسبة أكسجين الدم، إلى جانب مجموعة من المنتجات الأخرى، وأرجأت الكشف عن جهاز “آيفون” الجديد.