آبل تعترف: هناك خلل في ميكروفون بعض نماذج آيفون 7

(المستقلة) … اعترفت شركة آبل، السبت، بأن بعض نماذج هواتف آيفون 7 وآيفون 7 بلس، التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس iOS 11.3 أو إصدار أحدث، قد يكون بها خلل يعطل الميكروفون أثناء المكالمات الهاتفية. وبحسب آبل فإن هذه المشكلة تؤثر على عدد محدود من نماذج iPhone 7 و iPhone 7 Plus.

وقالت الشركة، في وثيقة داخلية تم توزيعها على موفري خدمة آبل المعتمدين هذا الأسبوع، إن العملاء المتأثرين قد يظهر لديهم زر السماعات بشكل غير مرئي باللون الرمادي أثناء المكالمات الهاتفية، وقد تمنعهم من السماع أثناء إجراء المكالمات الهاتفية أو الدردشات المرئية في فيس تايم FaceTime.

وأفاد بعض المستخدمين على موقع Reddit ومنصة تويتر ومجتمعات دعم آبل أنهم واجهوا مشكلات في الميكروفون خلال الأشهر القليلة الماضية. ويبدو أن الوثيقة الجديدة تؤكد أن الشركة على علم بالمشكلة. وتوصي آبل عمال الدعم الفني هؤلاء إلى أن يطلبوا أولاً من العملاء فصل أو إيقاف تشغيل أي سماعات رأس بلوتوث أو ملحقات صوتية أخرى متصلة بجهاز الآيفون الخاص بهم لمعرفة ما إذا كان ذلك يخفف من المشكلة.

وفي حال ظل زر السماعات يظهر باللون الرمادي خلال المكالمة، فقد تم إرشاد موفري الخدمة لتشغيل تشخيص الصوت، والتي ستوضح بدورها ما إذا كان جهاز الآيفون بحاجة إلى إصلاح مع رسائل تنبيه، مثل “الملحقات غير مدعومة” أو “الجهاز لا يمكنه الكشف عن منصة”. وبمجرد ظهور رسائل كهذه، يمكن أن يبدأ الدعم الفني في إصلاح جهاز آيفون.

ويبدو أنه ليس من الواضح من المستند ما المشكلة الفعلية وما هو السبب في قيام iOS 11.3 وإصدارات البرامج اللاحقة بتعطيل الميكروفونات عن غير قصد على بعض نماذاج iPhone 7 و iPhone 7 Plus. كما تذكر آبل أن بعض الأجهزة قد تتطلب إصلاحاً، مما يشير إلى أن تحديث البرنامج قد يتسبب بطريقة ما في حدوث خلل في الأجهزة، لكن المعلومات غير متوفرة.

وفي حال لم يعد الضمان يغطي جهاز iPhone 7 أو iPhone 7 Plus، تقول آبل إن مزودي الخدمة يمكنهم طلب استثناء لهذه المشكلة بالتحديد. ولا تحدد وثيقة الشركة ما إذا كان سيتم الانتهاء من الإصلاحات مجاناً، لكن يبدو من المحتمل أن يتم ذلك في ضوء الظروف، مع الإشارة إلى أن آبل لم تؤكد هذه المشكلة بشكل علني ورسمي.