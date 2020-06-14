آبل تعترف بأحدث مشاكل أيفون

أبلغ مستخدمون لأجهزة “آيفون” و”آيباد” عن مشكلة تقنية جديدة، مما وضع شركة “أبل” المنتجة في دائرة الانتقادات مرة أخرى.

فقد كشفت تقارير صحفية أن بعض مستخدمي منتجات “أبل” يعانون مشكلة في الشاشة، التي تتحول إلى لون أخضر غريب، إما بشكل مؤقت مع الإضاءة الخافتة أو عند إلغاء قفل الهواتف، أو حتى بشكل دائم لدى آخرين.

ويبدو أن المشكلة بالنسبة لبعض المستخدمين سببها تحديث iOS، لكن بالنسبة لآخرين تم قبولها من قبل شركة “أبل” كخطأ في صلب الأجهزة يتطلب تغيير الشاشة، وفقا لمجلة “فوربس”.