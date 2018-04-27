آبل تطلق روبوت لإعادة تدوير هواتف “آيفون”

(المستقلة)..إستكمالاً لجهودها في الحفاظ على البيئة، كشفت آبل عن أحدث روبوت مخصّص لإعادة تدوير هواتف آيفون القديمة وأطلقت عليه «Daisy»، وهو نسخة حديثة ومتطورة عن روبوت «Liam» الذي يقوم بإعادة التدوير الذي كشفت عنه الشركة عام 2016.

ويعدّ روبوت «Daisy» من أكثر الروبوتات تطوراً في مجاله، بحيث أنه يستطيع التعامل مع 9 إصدارات مختلفة من هواتف آيفون وتفكيك 200 آيفون بالكامل في ساعة واحدة فقط.

وعمليات التفكيك المبرمجة تسمح للشركة بإعادة استخدام بعض القطع، بينما يتمّ تدوير القطع الأخرى لإعادة تصنيعها واستخدامها في أجهزة الشركة المختلفة.

وفي السياق عينه، إهتمّت آبل بتزويد منشآتها العالمية بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، ما يقلّل من استهلاك الطاقة ويقلّل الانبعاثات ويساهم في الحفاظ على البيئة.