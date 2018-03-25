“آبل” تطرح الهاتف المطوي بحلول 2020

(المستقلة).. تطرح شركة “آبل” هاتف “آيفون” بشاشة قابلة للطي، بحلول العام 2020، بحسب ما توقع تقرير أميركي لشركة الخدمات “ميريل لانش”.

وأوضح التقرير أنّ الخطوة قد تحول هاتف “آيفون” إلى جهاز شبيه بجهاز “آيباد”.

وأكد المحلل في الشركة الأميركية وامشي موهان توقعاته، بعدما أجرى عددا من اللقاءات مع مسؤولين من “آبل”، خلال الفترة الأخيرة.

وكانت “آبل” حصلت، العام الماضي، على براءة اختراع لشاشة مرنة يمكن إخضاعها للطي.

وتبدي شركات أخرى مثل “سامسونغ” و”مايكروسوفت” اهتماما متزايدا بالشاشات المرنة، ومن المتوقع أن تزود “سامسونغ” أجهزتها بالميزة نهاية العام 2019.