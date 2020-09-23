آبل تستعد لإطلاق 4 هواتف جديدة ابرزها آيفون 12 ميني

كشفت تقارير صحفية أن شركة آبل تستعد لإطلاق 4 هواتف جديدة مرة واحدة في شهر أكتوبر المقبل، وهو أكبر عدد أطلقته آبل في يوم واحد، وفقا لموقع ماشابل.

وأكد الموقع أن أحد مفاجآت آبل هذا العام هو هاتف آيفون 12 ميني، وهو أصغر هاتف بين جميع هواتف آبل، بينما سيطلق على الهواتف الثلاثة الأخرى: آيفون 12 وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس.

ويتكون آيفون 12 ميني من شاشة 5.4 بوصة، بينما يبلغ حجم آيفون 12، 6.1 بوصة، وآيفون 12 برو وآيفون برو ماكس 6.7 بوصة، وجميعها بشاشات من نوع “أوليد”.

ومن المقرر أن تدعم الهواتف الأربعة شبكة الجيل الخامس ” 5G”، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما يحتوي على شريحة A14 الجديدة.