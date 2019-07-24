“آبل” تدفع مليار دولار لاقتناء تقنيات جديدة للهواتف

(المستقلة) …. أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية عزم شركة “آبل” زيادة تعاونها مع شركة Intel لإنتاج تقنيات جديدة للهواتف الذكية.

وتبعا لموقع “بلومبرغ” فإن “آبل” تخوض حاليا مباحثات مع شركة Intel لشراء وحدة إنتاجية متخصصة في صناعة أجهزة المودم الصغيرة التي تركب في الهواتف الذكية.

ومن المفترض أن تنتهي الشركتان من المباحثات حول الموضوع أواخر الشهر الجاري، وأن تبيع Intel لـ “آبل” الوحدة المذكورة وحقوق استخدام بعض براءات الاختراع، ضمن صفقة قد تصل قيمتها إلى مليار دولار.

وكانت “آبل” قد ذكرت سابقا أنها تنوي توسيع إمكانياتها في إنتاج الرقائق الإلكترونية المخصصة للهواتف، ولهذا الغرض تنوي افتتاح مركز جديد في سان دييغو بكاليفورنيا، سيعمل فيه نحو 1200 شخص، وسيساهم في الإشراف على عمله خبراء محترفون، منهم خبراء كانوا قد عملوا مسبقا لدى شركة Intel.

وتأتي هذه الخطوة من قبل “آبل” لتقليل اعتمادها على الشركات الأخرى المنتجة للمعالجات والشرائح الإلكترونية، وبالأخص “كوالكوم” التي كانت قد خاضت معها عدة صراعات قضائية بعد خلافات دارت بينهما حول حقوق الملكية وأسعار شراء المنتجات.