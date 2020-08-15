آبل تحذف لعبة فورتنايت من متجرها للتطبيقات

(المستقلة)… أزالت شركة آبل لعبة فورتنايت (Fortnite) الخاصة بشركة (Epic Games) من متجرها للتطبيقات بعد أن أدخلت الشركة المطورة للعبة نظامها الخاص للدفع داخل التطبيق، والذي يتجاوز رسوم آبل القياسية البالغة 30 في المئة.

ويمثل هذا القرار تصعيدًا كبيرًا في الخلاف بين (Epic Games) وواحد من أكثر متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة هيمنة في العالم.

كما يأتي في وقت عصيب بشكل خاص بالنسبة لشركة آبل، حيث تتعامل الشركة المصنعة لهواتف آيفون مع مخاوف مكافحة الاحتكار بشأن إدارتها لمتجر التطبيقات والقواعد التي تفرضها على بعض المطورين.

ونفذت (Epic Games) نظام الدفع الخاص بها في إصدار أندرويد من فورتنايت أيضًا، لكن شركة جوجل لم تتخذ بعد أي إجراء.

وقالت شركة آبل في بيان: إنها تخطط للعمل مع (Epic Games) لحل هذه الانتهاكات حتى تتمكن من إعادة (Fortnite) إلى (App Store)، لكنها لا تنوي منح (Epic Games) وضعًا خاصًا.

وأضافت “اتخذت (Epic Games) اليوم خطوة مؤسفة عبر انتهاكها لإرشادات (App Store) المصممة للحفاظ على المتجر آمنًا لمستخدمينا، ونتيجة لذلك، تمت إزالة تطبيق فورتنايت من المتجر، وقامت (Epic Games) بتمكين ميزة في تطبيقها لم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها بواسطة آبل، وقد فعلت ذلك بقصد صريح لانتهاك إرشادات متجر التطبيقات فيما يتعلق بالمدفوعات داخل التطبيق”.

ويبدو أن نهج (Epic Games) مصمم لحث شركة آبل على الاستجابة، حيث أوضح استوديو فورتنايت في تحديث (iOS) الجديد كيف أن استخدام نظام الدفع داخل التطبيق من (Epic Games) يؤدي إلى أسعار أرخص.

ولا يزال بإمكان أولئك الذين قاموا بتنزيل (Fortnite) على (iOS) الوصول إلى اللعبة، في حين يتم تعطيل التنزيلات الجديدة نتيجةً لسحب آبل للعبة من متجرها للتطبيقات.

ولطالما اشتكى تيم سويني (Tim Sweeney)، الرئيس التنفيذي لشركة (Epic Games)، من رسوم متاجر التطبيقات، ودعا إلى إجراء تغييرات جوهرية في كيفية إدارة شركات، مثل آبل وجوجل، للأعمال التجارية مع المطورين الخارجيين.

وتواجه شركة آبل انتقادات شديدة هذه الأيام بشأن كيفية إدارتها لمتجر (App Store) ورسومه الإلزامية، إلى جانب كيفية تطبيق إرشاداتها بطرق يشعر بعض المطورين بأنها غير عادلة وقد تكون في الواقع مصممة لإفادة آبل على منافسيها.

ومنذ ظهور (Fortnite) لأول مرة على الهاتف المحمول في 2018، كانت اللعبة موجودة كتطبيق (iOS) قياسي، وقال سويني علانية: إن شركته فعلت ذلك فقط لأنه لا توجد طريقة أخرى لدخول النظام البيئي المغلق لشركة آبل.

ويعني هذا أن آبل قد استحوذت على 30 في المئة من جميع عمليات الشراء داخل التطبيق لعملة (Fortnite) المستخدمة لشراء خدمة الاشتراك في (Battle Pass) والسلع الرقمية.

وكسبت (Fortnite) ما يصل إلى 2.4 مليار دولار في 2018 و1.8 مليار دولار في 2019 بسبب شعبيتها الكبرى عبر المنصات، حيث يمكن للاعبين استخدام الحساب نفسه عبر (iOS) و(Nintendo Switch) و(PS4) و(Xbox One) والحاسب الشخصي. (النهاية)