The Apple Inc. iPhone 8, Airpods, and Apple Watch sit on the AirPower charger during an event at the Steve Jobs Theater in Cupertino, California, U.S., on Tuesday, Sept. 12, 2017. Apple Inc. unveiled its most important new iPhone for years to take on growing competition from Samsung Electronics Co., Google and a host of Chinese smartphone makers. The device, coming a decade after the original model, is Apple's first major redesign since 2014 and represents a significant upgrade to the iPhone 7 line. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

آبل تحدد موعد طرح شاحن آيفون اللاسلكي مقالات مشابهة لصور مميزة.. إليك بهذا التطبيق اشحن هاتفك الذكي بهذه الطريقة الصحيحة ما جديد “فايسبوك ماسنجر”؟ (المستقلة)..وفقاً لتقرير موقع MacOtakara الياباني، تتجه شركة آبل نحو إطلاق وحدة الشحن AirPower اللاسلكي الجديد في وقت قريب. وسيأتي شاحن AirPower وهو لوحة شحن لاسلكية خاصة بأجهزة آبل، بشكلٍ بيضاوي كبير بما فيه الكفاية، لحمل جهاز آيفون X، أو 8 أو +8 أو ساعة آبل، لشحنها جميعاً في نفس الوقت. يعمل التصميم بأكمله بدون كابلات، ويمكنه شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد، بحسب موقع Business Insider الأميركي. سيعمل شاحن AirPower أيضاً مع سماعات AirPods، شريطةً أن تشتري غطاء جديد لبطارية السماعة، مما يسمح بشحنها لا سلكياً. ومن المحتمل أن تصدر وحدات AirPower وغطاء AirPods القادرة على الشحن اللاسلكي في الوقت نفسه، على الرغم من عدم ذكر ذلك في تقرير MacOtakara. ومن المتوقع أيضاً أن تطلق شركة آبل الجيل الثاني من سماعات AirPods. ولم يُعلن الموقع الياباني عن موعد محدد، ولكن التقارير تفيد بأن شاحن AirPower سيطرح في وقت ما في شهر مارس/آذار 2018، وسيكون متوفراً عبر متاجر آبل، وعدد معين من البائعين الآخرين مثل Best Buy. فيما لم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن السعر، لكنَّ بائعَ تجزئة بولندياً أشار إلى احتمالية أن يصل سعر شاحن AirPower إلى 199 دولاراً (142 جنيه إسترليني). شاركها Facebook

