(المستقلة) ….. عدت كتلة الحكمة النيابية بزعامة عمار الحكيم يوم الأربعاء الدعوات التي تطالب بتمديد …أكمل القراءة »
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احباط محاولة تهريب ادوات إحتياطية في منفذ الشيب الحدودي
(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن تمكن مركز كمرك الشيب الحدودي في محافظة ميسان بالتعاون مع …أكمل القراءة »
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المحكمة الاتحادية تنظر في الطعن باستخراج اقليم كردستان النفط وتصديره
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نائبة : تطالب الحكومة بتأجيل قرار يخص الاستيراد لحين اجراء تعديلات
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الإعلان عن مبادرة (تكاتف) لتطوير واقع المدفوعات وخدمة المواطن
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لتكون أقرب لمشتركيها… زين العراق تفتتح مركزا جديدا للخدمات والمبيعات في مدينة الرمادي
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مرصد دار الافتاء : داعش يتراجع ويبحث عن طوَّق للنجاة
المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء …أكمل القراءة »
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مرصد الإسلاموفوبيا يستنكر اعتزام فيلدرز إقامة مسابقة رسوم كاريكاتورية في البرلمان الهولندي حول النبي صلي الله عليه وسلم
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اياد علاوي يدعو الجامعة العربية للمساهمة في إجراءات فرز الانتخابات العراقية
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نشاط مكثف لامين عام جامعة الدول العربية يشمل زيارة 3 دول عربية والصين
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الجامعة العربية تحذر من محاولة اسرائيل محو الهوية العربية في القدس
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أسرع بطاقة صفراء في تاريخ كأس العالم للمكسيكي خيسوس جالاردو
(المستقلة)..دخل لاعب خط وسط منتخب المكسيك خيسوس جالاردو تاريخ كأس العالم بشكل سلبي حين حصل …أكمل القراءة »
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المنتخب الكوري الجنوبي يفاجيء المانيا ويقصيها من كأس العالم
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البرازيل وألمانيا… عين على التأهل وخوف من المواجهة المباشرة
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مونديال روسيا : تحدد مصير خمسة منتخبات في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات
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قفز حر بالمظلات فوق سفح الاهرامات
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الأمم المتحدة تدعو العراق لحماية أطفال الاغتصاب والعنف الجنسي
(المستقلة)… دعت نائبُ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والدعم الانتخابي …أكمل القراءة »
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زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد بمحافظة المثنى لتلبية احتياجات مشتركيها
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تحذير من انتشار فيروس بمحافظة عراقية يسبب الوفاة
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أربعة أحكام جديدة بالسجن لمديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء
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زواج ملياردير مصري من سورية عمرها 62 عاماً يشعل مواقع التواصل
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“Oppo” الصينية تطلق أفخم هواتفها
(المستقلة) …. تعاونت شركة “Oppo” الصينية مع مصممين في شركة لامبورغيني لإطلاق هاتف “Find X” …أكمل القراءة »
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موقع يوتيوب يوفر خدمة تمكنك من الربح عبر موقعه
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ظاهرة نادرة لم تحدث منذ 15 عاما… تعرف عليها
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فيسبوك تعزز الفيديو على إنستغرام لمنافسة يوتيوب
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تطوير تقنية ذكية تمكن الدرونات من تمييز تصرفات البشر
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دمى جنسية ترفض الجنس إذا ملّت أو أُهينت!
(المستقلة)..طوّر المهندس الكتالوني سيرغي سانتوس الدمى الجنسية التي راجت مؤخراً عالمياً، بطريقة أن تمتنع اللعبة …أكمل القراءة »
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كلب بوليسى يعثر على مخدرات بـ10 ملايين دولار
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بسبب فيلم إباحي مع شقيقة أحدهم..عصابة تعتذر عن قتل طفل برسالة SMS
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شابة سعودية تحتفل على طريقتها بالسماح للمرأة بالقيادة
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فرقة الشمس المسرحية تفتح المشاركة بورشة الرسم غدا
المستقلة – القاهرة- وليد الرمالي قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات …أكمل القراءة »
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مسرحية يوم معتدل جدا تمتد لاسبوعين بسبب الإقبال الجماهيري
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الأربعاء المعماري الكبير يحيي عبدالله في صالون الأوبرا الثقافي
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غدا افتتاح معرض دمياط الاول للكتاب برآس البر
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مسرحية المول تستعد للعرض علي مسرح سبورت بوكس بالظهران
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باحثون : نظام غذائي يخفض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 65%
(المستقلة) … أكد باحثون من جامعة فلوريدا على أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن يمكن …أكمل القراءة »
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المأكولات البحرية تزيد ممارسة الجنس وتعزز الخصوبة
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“الصيام” يساعد على معالجة بعض الأمراض
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علماء : ماذا يعني طول إصبع السبابة عند الأطفال