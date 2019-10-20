اهم الاخبار
- شجار قوي بين الحلبوسي ونائبه الكعبي بسبب تأجيل الجلسة البرلمان
- الاعلامي احمد البشير يهاجم كابينة علاوي ويصفهم بـ “القتلة”
- فبركة تغريدة لـ وكالة روسية بوجود فيروس كورونا في الاردن
- ”لامورا” يتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في دورته 21 (صور)
- التربية تؤجل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين
- لبناني يعثر على عائلته بعد 35 عاما في العراق …أشبه بقصة هوليودية
- تجارة كربلاء توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة فرنسية
- مصدر: الحالة المصابة بكورونا في بغداد دخلت من ايران عبر تركيا
- الثقة بحكومة علاوي تتأرجح … ومظاهرات بالبصرة تؤكد استمرار الاحتجاجات
- اتحاد كرة القدم يعلن الدوري العراقي بدون جمهور بسبب كورونا
اخبار سياسية
شجار قوي بين الحلبوسي ونائبه الكعبي بسبب تأجيل الجلسة البرلمان
(المستقلة)... نشب شجار بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، بشأن عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على…
اخبار سياسية
شجار قوي بين الحلبوسي ونائبه الكعبي بسبب تأجيل الجلسة البرلمان
(المستقلة)... نشب شجار بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، بشأن عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على…
كل الاخبار
كل الاخبار
اخبار رياضية
اخبار اقتصادية
تجارة كربلاء توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة فرنسية
( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وقعت غرفة تجارة كربلاء ، مذكرة تفاهم للتجارة والسياحة مع مجموعة (MC France…
اخبار امنية
مقالات مختارة
علوم و تكنولوجيا
كيف تجني أموالا من يوتيوب في خطوات بسيطة؟
المستقلة /أعلنت "غوغل" قبل أسابيع عن تحقيق منصة "يوتيوب" إيرادات بنحو 15 مليار دولار في عام 2019، بفضل مبيعات…
عربي و دولي دولي عربي
فبركة تغريدة لـ وكالة روسية بوجود فيروس كورونا في الاردن
المستقلة / انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لوكالة روسيا اليوم، تفيد بأن وزارة الصحة الأردنية أعلنت…
فيديو : ممرض ايراني يكشف عدد الوفيات الحقيقي ويتهم المسؤولون باخفاء الحقائق
المستقلة /قام ممرض إيراني من أحد مستشفيات قم باتهام المسؤولين في إيران بإخفاء الحقائق، حول فيروس كورونا وأعداد…
فبركة تغريدة لـ وكالة روسية بوجود فيروس كورونا في الاردن
المستقلة / انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لوكالة روسيا اليوم، تفيد بأن وزارة الصحة الأردنية أعلنت…
صحة وجمال
اصابة الكورونا في بغداد جاءت من شاب عائد من ايران
(المستقلة)... أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الخميس عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بغداد…
ثقافة وفنون
”لامورا” يتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في دورته 21…
(المستقلة)..يدخل الفيلم السينمائي المغربي "لامورا" لمخرجه الكبير محمد إسماعيل غمار المنافسة على جوائز المهرجان…
آنفوجرافيك
انفوجرافيك : اهم الأحداث الرياضية التي تأثرت بـ كورونا
المستقلة / في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا والذي انتشر في عدة دول أخرى، ضرب هذا الفيروس عالم الرياضة بشكل…
عامة ومنوعات
التربية تؤجل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين
(المستقلة)... أعلنت وزارة التربية يوم الخميس تأجيل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين الى إشعار آخر في عموم…
لبناني يعثر على عائلته بعد 35 عاما في العراق …أشبه بقصة هوليودية
(المستقلة)... في قصةٍ أشبه ما تكون بالهوليودية، استطاع شاب لبناني إيجاد عائلة والده في محافظة كركوك شمال العاصمة…
مصدر: الحالة المصابة بكورونا في بغداد دخلت من ايران عبر تركيا
(المستقلة).. كشفت مصادر مطلعة ان االشخص الذي اعلن عن اصابته بفايروس كورونا في بغداد قد دخل العراق عن طريق الحدود…
عربي و دولي دولي عربي
فبركة تغريدة لـ وكالة روسية بوجود فيروس كورونا في الاردن
المستقلة / انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لوكالة روسيا اليوم، تفيد بأن وزارة الصحة الأردنية أعلنت…
فيديو : ممرض ايراني يكشف عدد الوفيات الحقيقي ويتهم المسؤولون باخفاء الحقائق
المستقلة /قام ممرض إيراني من أحد مستشفيات قم باتهام المسؤولين في إيران بإخفاء الحقائق، حول فيروس كورونا وأعداد…
فبركة تغريدة لـ وكالة روسية بوجود فيروس كورونا في الاردن
المستقلة / انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لوكالة روسيا اليوم، تفيد بأن وزارة الصحة الأردنية أعلنت…
التصويت
ثقافة وفنون
”لامورا” يتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في دورته 21…
(المستقلة)..يدخل الفيلم السينمائي المغربي "لامورا" لمخرجه الكبير محمد إسماعيل غمار المنافسة على جوائز المهرجان…