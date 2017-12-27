وزارة الزراعة : حظر استيراد 5 أنواع خضار الى العراق

(المستقلة)… أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن منع استيراد 5 انواع من الخضار الى البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي “ان القرار جاء نتيجة وفرة العديد من المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية في الايام القليلة الماضية، ولاجل حماية المنتج المحلي العراقي وتشجيع المزارعين على زيادة الانتاج الزراعي وتأمين السلة الغذائية للمواطن وحمايتهم من المستورد الاجنبي”.

وبين ان انواع الخضاء المشمولة بالقرار (اللهانة. الشلغم. الشونذر. القرنابيط. والخس).

وبين ان ذلك يشمل كافة المنافذ الحدودية واعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٧.