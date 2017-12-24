نصير شمة يحيي حفل الأمل والانتصار في ساحة الاحتفالات الكبرى

(المستقلة)..مشاركة من الموسيقار نصير شمة سفير اليونسكو للسلام لابناء شعبه من العراقيين كافة ،يحيي حفل الأمل والانتصار في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة ،وبمصاحبه الفرقة الموسيقية العراقية التي يقودها المايسترو علي خصاف .

الحفل يقام في مسرح سينما المنصور في ساحة الاحتفالات الكبرى ،في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاحد 31/12/2017 ، حيث يتم إفتتاح ساحة الاحتفالات الكبرى أمام الجمهور ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة ،التي ستشهد اطلاق الألعاب النارية المعبرة عن فرحة الشعب العراقي ، بالانتصار على الإرهاب وبقدوم العام الجديد.

وقال الموسيقار نصير شمة أنه سيقدم في هذا الحفل” أعمالاً جديدة ومتنوعة وخاصة بهذه المناسبة المهمة والسعيدة ” .. مشيراً الى ” مصاحبة الفرقة الموسيقية التي ستضم أربعين عازفا في إحياء هذا الحفل ، الذي سيكون حدثا فنيا ًكبيراً جدا ً للاحتفاء بالأمل والانتصار على الإرهاب ، وحلول العام الجديد “.

واضاف ” أننا ، وكما افتتحنا من قبل نصب الشهيد بحلته الجديدة ،ومثلما تم اطلاق تصميم وتنفيذ إحدى وعشرين ساحة مهمة ضمن مبادرة (ألق بغداد)، فإن هذا التوجه الخير والايجابي والمتفائل ، سيشمل الان ساحة الاحتفالات الكبرى لتكون منطقة مأهولة ، في مناسبة تحرير العراق من براثن الإرهاب والانتصار عليه “.

وأعرب شمة عن امنياته الصادقة والحارة ” بأن تكون السنة الجديدة (سنة 2018) ،وهي تحل على الشعب العراقي وعلى العالم ،سنة سلام ،وسنة بناء ،وسنة محبة ،وسنة رخاء ،وعودة كل العراقيين الى وطنهم ،والعيش بأمان وتآخي وتعايش بين جميع مكوناته ليسهموا في بناء العراق الجديد”.

كما عبر الموسيقار نصير شمة عن شكره وامتنانه ” لكل الجهات التي تعاونت وقدمت التسهيلات اللازمة ،لإقامة هذا الحفل الذي يمثل بادرة خير وأمل ،وانطلاقة نحو عراق موحد وحر وناهض في مختلف مجالات الحياة، إسوة بشعوب العالم المتقدمة “.

وتجدر الاشار الى أن بطاقات الحفل تباع في المسرح الوطني، وفي نادي العلوية، ونادي الصيد ،ومعرض بغداد الدولي .