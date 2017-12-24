ونقل موقع البطولة، الأحد، عن نادال قوله: “عام 2017 كان صعبا ولابد لي من التعامل بصورة مختلفة مع برنامج البطولات حتى يتسني لي الاستعداد بصورة جيدة”.

وأضاف النجم الإسباني: “يؤسفني الإعلان عن عدم المشاركة في بطولة أبوظبي هذا العام”.

وسبق لنادال (31 عاما) الحصول على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، كما سبق له أيضا المشاركة في بطولة أبوظبي 8 مرات وسيشارك عوض عنه هذه المرة مواطنه روبرتو باوتيستا.

وكان نادال انسحب أيضا من البطولة الختامية للرجال في نوفمبر الماضي بعد معاناته من إصابة في الركبة خلال مباراة في دور المجموعتين.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد في 15 يناير المقبل في ملبورن.