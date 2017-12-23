نائبة: بغداد مطالبة بعدم التفاوض مع اربيل الا بعد استرجاع الاموال التي سرقها البارزاني

(المستقلة)… اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي ان الحكومة مطالبة ان لا تبدأ بالتفاوض مع اي جهة ممثلة للإقليم الا في حال استحصال ضمانات منها “استرجاع كافة الأموال التي سرقها آل بارزاني”، فيما دعت حكومة الاقليم الى الاستقالة.

وقالت العوادي في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “السخط الشعبي في كردستان اثبت بان شعبنا الكردي راغب في تغيير حقبة ال بارزاني وانه ذاق ذرعا من طبقته السياسية التي اوصلته الى ما وصل اليه من مأساة وقهر وجوع”.

واضافت العوادي، ان “الحكومة الاتحادية عليها ان تأخذ هذا الامر بنظر الاعتبار والاهمية، وعليها ان تتفاوض مع جهات ممثلة للشعب الكردي بصورة حقيقية، لان من يحكمون الإقليم حاليا غير مؤهلين ولا يمثلون شعبنا الكردي الذي انتفض ضدهم وضد سياساتهم القمعية”.

وتابعت العوادي، ان “الحكومة مطالبة ان لا تبدأ بالتفاوض مع اي جهة ممثلة للإقليم الا في حال استحصال ضمانات منها استرجاع كافة الأموال التي سرقها ال بارزاني من النفط وكذلك تسليم كافة المتهمين والمحكومين والمجرمين والفاسدين المتلطخة أيديهم بدماء واموال الشعب العراقي”.

وعدت العوادي، ان “الحكومة ملزمة بان تحاسب من تسبب في قتل وقمع المتظاهرين، وكذلك التنسيق مع البرلمان لإقالة الحكومة الحالية التي أصبحت غير مرغوب بها في الإقليم وكذلك في الحكومة الاتحادية”. (النهاية)