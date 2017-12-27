ملكة جمال العرب تتحدى ترامب

(المستقلة)..كشفت ملكة جمال العرب في اوروبا وسفيرة النوايا الحسنة غدير عمر ان موقع الجمال مهم جداً للتعبير عن الاراء حتى لو كانت سياسية .

واعلنت عمر انها وبعد تتويجها في مصر على وقع أغنية ( زهرة المدائن ) اعلنت رفضها القاطع لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الفلسطينية الى القدس ،مؤكدة : الموقف سلاح ايضاً وانا من موقعي من المفترض ان ادعم الحقوق و اتكاتف مع المطالبين بها في مواجهة اي قمع و تسلط .

في المقابل اكدت غدير ان خطوتها بعد تجربة الجمال ستكون فنية عبر التمثيل الذي قررت ان تعبر في عالمه الخاص عن موهبتها الفطرية التي ستدعمها بالثقافة المطلوبة .

و قالت : لن اقف امام الكاميرا الا بعد ان اعزز موهبتي بالخبرة و المعرفة و ربما تكون لي اطلالات في المرحلة المقبلة من خلال ام الدنيا مصر.

وكانت غدير قد فازت بلقب ملكة جمال العرب في اوروبا خلال الحفل الذي اقيم في مصر لانتخاب ملكة جمال العرب و نالت في نفس المناسبة على لقب سفيرة النوايا الحسنة و اشرفت على المناسبة الدكتورة حنان نصر .