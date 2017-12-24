مفوضية الانتخابات تفاتح مجلس الوزراء لتخصيص سلف مالية

(المستقلة)..اعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي عن مفاتحة مفوضية الانتخابات بكتاب رسمي الى مجلس الوزراء بتخصيص سلف مالية لاجراء الانتخابات بسبب تاخر اقرار الموازنة لعام 2018 .

وقال التميمي ان المفوضية ولغرض تنفيذ الجدول الزمني لها استعدادا لموعد الانتخابات وللحفاظ على المواعيد الدستورية والقانونية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولان تاخر اقرار الموازنة سوف يؤثر على سير الجدول الزمني فقد تم مفاتحة مجلس الوزراء للطلب منه بتخصيص سلف مالية للسير قدما في الجدول الزمني للانتخابات.

يذكر ان مجلس الوزراء حدد يوم 12/5/2018 موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية وحدد الموعد ذاته لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم.