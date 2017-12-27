مصرف الرافدين يطلق خدمة الصراف الآلي الالكتروني لسحب الاموال في اي مكان

(المستقلة) … اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عن اطلاق خدمة الصراف الآلي في العراق من خلال اعتماد بطاقة الدفع الالكتروني (الماستر كارد وغيرها من بطاقة الدفع الاخرى) التي بحوزة المواطن لسحب امواله في اي مكان يتواجد فيه.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إنه “تم افتتاح مركز خدمة الصراف الالي الالكتروني المعمول به دوليا لتقديم الخدمات المصرفية المتميزة للمواطنين والموظفين لغرض سحب امواله عند الحاجة لها” .

واضاف المكتب ان “هذه الخطوة تحد ايضا من مخاطر تعرض شرائح مختلفة من المواطنين الى عمليات سرقة كون الاموال التي يحملونها عبر هذه البطاقة لن تكون ظاهرة للعيان”.

بطاقة الماستر الكارد هي بطاقة عالميّة تصدُر بالتّعاون مع مؤسّسات اقتصاديّة مُختلفة، وتوزّع تحت العلامة التِجاريّة “ماستر كارد” التي تُعتبر واحدة من ثلاث علامات تجاريّة رئيسة للبطاقات المُعتمَدة حول العالم، ويتمّ التحكّم في الائتمان الممنوح لحاملي البطاقة عن طريق المُؤسّسة الماليّة التي تُصدِر البطاقة، وليس شركة ماستر كارد.