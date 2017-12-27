مدرب المنتخب العراقي : قطعنا نصف الطريق نحو التأهل لنصف نهائي خليجي 23

(المستقلة) … أكد مدرب المنتخب الوطني، باسم قاسم، أن العراق قطع نصف الطريق نحو التأهل لنصف نهائي كأس الخليج 23 عقب فوزه على قطر بهدفين لهدف في الجولة الثانية من البطولة، امس الثلاثاء.

وقال قاسم في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، “أعتقد أن الفريق قطع 50% من مشوار التأهل إلى الدور قبل النهائي، وأمامنا الآن نصف المشوار الآخر في مواجهتنا مع المنتخب اليمني الذي يعتبر جيداً وقدم مباراة جيدة اليوم أمام البحرين”.

وأضاف، “خضنا مباراة قوية أمام منتخب قوي ومنظم، ورغم أن العراق غاب عنه عدد كبير من المحترفين إلا أن الشباب قدموا مباراة جيدة”، مبيناً أن “سير المباراة كان لمصلحتهم رغم أن المنتخب القطري سجل هدفاً مبكراً”.

وتابع، “نجحنا في التفوق خلال اللقاء، وحتى بعد تسجيل الهدف التعادل والهدف الثاني كان بإمكاننا أن نسجل الهدف الثالث، ولكن هذا لا يمنع بأننا واجهنا منافساً قوياً وحققنا فوزاً مستحقاً وعن جدارة”، معرباً عن أمله في “تحقيق الفوز في مباراة اليمن”.

وبين “الجنرال”، أنه “في المباراة السابقة قمنا بإشراك ثلاثة مهاجمين لأننا كنا نطمح في تحقيق الفوز، واليوم لعبنا بمهاجمين وسير المباراة والأداء العام شهد أفضلية واضحة لمنتخبنا، وبكل تأكيد فنحن مطالبين بتحقيق الفوز في المباراة القادمة حتى نتأهل إلى الدور قبل النهائي، فالفوز اليوم يعتبر مقبولاً ولكن المهم أن يتأهل المنتخب للدور التالي”.

ولفت الى انه “منذ اليوم الأول قلت إن منتخبنا يفترض أن ينافس بقوة على الفوز باللقب وأعتقد أننا نقف على أرضية صلبة، بسبب ثقتنا الكبيرة في اللاعبين وسنأخذ المباريات خطوة خطوة حتى النهاية، نحن نفكر في المنافسة على اللقب مع العلم بأن البطولة بها منتخبات كبيرة وسنبذل الجهود من أجل أن نكون منافسين على اللقب”.

يذكر ان المنتخب الوطني يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الاهداف عن البحرين.