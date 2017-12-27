محمد بن سلمان يؤكد على وسطية السعودية وتحكيم الكتاب والسنة النبوية

(المستقلة) … أكد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أن بلاده قوية بوسطيتها، مشددا على الثوابت الدينية في المملكة، وتحكيم الكتاب والسنة.

ونقل موقع “سبق” الإخباري عن ولي العهد السعودي تشديده خلال حضوره حفل عشاء في منزل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صالح آل الشيخ تأكيده “ثوابت السعودية الدينية من إقامة التوحيد، والدفاع عنه، وتحكيم الكتاب والسُّنة، والحرص على ما تضمنه النظام الأساسي للحكم.. مشددًا على أن السعودية قوية بوسطيتها”.

ولفت المصدر إلى أن حفل العشاء حضره كبار علماء الدين في المملكة، وفي مقدمتهم مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.