قباد طالباني يلغي قرار وزير الثقافة بإغلاق فضائية NRT

(المستقلة)… قرر نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قباد طالباني الغاء قرار وزير الثقافة بإغلاق فضائية NRT لمدة اسبوع ، وقررت الوزارة اغلاق الفضائية ومقرها السليمانية لمدة اسبوع التي اتهمت بـ”تأجيج” تظاهرات المحتجين على نظام التقشف وسقط على اثره قتلى بعد مصادمات مع رجال امن.

وبحسب كتاب صادر عن حكومة اقليم كوردستان فان قرار الغاء امر الاغلاق ينفذ فورا. والسماح بعودة التلفزيون الى البث الفضائي.

ودعا طالباني ادارة القناة بالتحصل على الترخيص المطلوب لجهاز البث TELEPORT التي قالت وزارة الثقافة انه احد الاسباب بتمديد فترة اغلاق القناة لاسبوع اخر.

ودعا ايضا القناة الى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاعلام في اقليم كوردستان ومراعاة الوضع والظروف في الاقليم.