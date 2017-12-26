عمار الحكيم : اعادة النازحين ضرورةً وطنية

(المستقلة)..اكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ضرورة تقوية ودعم مدارس الاعتدال ومحاربة الفكر المتطرف، داعيا الى اعتبار ملف اعادة ما تبقى من النازحين لمناطقهم ضرورةً وطنية .

وشدد الحكيم عند لقائه رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم ، الثلاثاء ،على ضرورة عودة ما تبقى من النازحين الى مناطقهم وتهيئة الظروف السياسية والامنية والخدمية والاجتماعية لعودتهم ، واعتبار ذلك ضرورة وطنية ، فيما عد اجراء الانتخابات في موعدها وتطابق الرؤى بشأن هذا الاجراء سيحقق الاستقرار السياسي.

ودعا الى ان يأخذ مجلس النواب دوره في المصادقة على الموعد الذي سيقر من قبل الحكومة لأجراء الانتخابات.

كما جدد تأكيده على اهمية مواجهة الفكر الارهابي المتطرف من خلال نشر مفاهيم الاعتدال وعدم السماح لعودة اي فكر يحاول اعادة الازمات للعراق والمنطقة ، مبينا ان المشاريع الوطنية هي الحل للمرحلة المقبلة وهي القادرة على تعزيز التعايش السلمي وحماية التعددية والتداول السلمي للسلطة.

وفي محور اخر اشار الحكيم الى ان القدس قضية اسلامية كانت ولا تزال هي القضية الاولى للمسلمين والدفاع عنها هو شعور الانتماء الى العالم الاسلامي ومبدأ اخلاقي وانساني، مؤكدا ضرورة تحشيد العالم الانساني والاسلامي للوقوف مع مظلوميتها .