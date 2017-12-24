علماء : تأثير خطير للكحول على خصوبة الرجال

(المستقلة) … أجرى علماء من جامعة كوينزلاند الأسترالية دراسة لبيان تأثير الكحول على خصوبة الرجال.

وبينت نتائج الدراسة أن الكحول يؤثر سلبا على جميع مستويات الجهاز التناسلي الذكري. حيث أظهرت تجارب أجريت على ذكور الحيوانات، أن إدخال جرعة من كحول الايثانول في معدتها يسبب ضررا في الخصيتين، وبالتالي يسبب ضررا في الحيوانات المنوية.

من جانب آخر كشفت نتائج تجارب أجراها علماء إيطاليون عن انخفاض خطير في نوعية الحيوانات المنوية لذكور الفئران المخبرية بعد تناولها الكحول، وأصبحت حركتها بطيئة ومشوشة، ولم يتمكن أي منها من تلقيح الأنثى، مع أن عملية التزاوج تمت بنجاح.

أما العلماء الدنماركيون فقد كان ألف شاب موضع دراستهم التي بينت أن تناول الكحول خمس مرات أو أكثر في الأسبوع، يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرة ونوعية الحيوانات المنوية.

علاوة على هذا، فإن النساء اللواتي تناول أزواجهن الكحول عشرة مرات وأكثر قبل أسبوع من الحمل، يصبحن أكثر عرضة للإجهاض بخمسة أضعاف مقارنة بالأخريات.

أما في الولايات المتحدة، فقد أثبت العلماء أن الذرية التي تكونت من حيوانات منوية لرجل ثمل، يكون أفرادها عادة أخف وزنا وأقل نشاطا وقدرة على التعلم.

لذلك يأمل العلماء أن يعمل الجميع على توضيح هذه الأمور للشباب، وتوعية الذكور بمسؤوليتهم عن نجاح عملية الحمل وولادة جيل سليم.