علا الفارس عادت من جديد وبقوة

(المستقلة)… ظهرت الإعلامية الأردنية المعروفة علا الفارس، أمس الجمعة، على شاشة قناة “إم بي سي” بعد نحو أسبوعين على شائعات كثيرة حول إيقافها عن العمل في القناة بشكل نهائي عقب تغريدة لها مثيرة للجدل.

وجلست الإعلامية الشابة في استوديو برنامج “إم بي سي في أسبوع” بجانب شريكها في تقديم البرنامج ، علي الغفيلي، وقدما فقرات برنامجهما الذي يلخص أهم أحداث الأسبوع المتنوعة في السعودية، دون أن تعلّق على الجدل والأنباء حول مستقبلها في القناة.

وسرت أنباء واسعة قبل نحو أسبوعين عن إيقاف “الفارس” عن العمل في القناة السعودية الخاصة، عقب تغريدة لها على حسابها في “تويتر” حول القدس، وقرار واشنطن نقل سفارتها إليها.

لكن القناة لم تؤكد الاستغناء عن مذيعتها نهائيًا بشكل رسمي، رغم غيابها عن البرنامج الذي اعتادت تقديمه، لتبقى مسألة غيابها وعودتها مجدداً للشاشة غير معروفة التفاصيل، بينما تقول بعض التقارير المحلية، إن القناة استغنت عن الفارس بالفعل لكنها عادت وتراجعت عن قرارها.

وكانت “الفارس” قد تعرّضت لانتقادات لاذعة ومطالب بإيقافها عن العمل، بعد أن اعتبرت تغريدتها مسيئة للسعودية رغم نفيها ذلك، وتعديلها التغريدة لاحقًا.

وكتبت في تغريدتها المثيرة للجدل: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثًا، فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيُدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدًا هلا بالخميس”.

وكانت “الفارس” قد ظهرت أيضًا قبل أيام في حلقة من برنامج “كلام نواعم”، الذي تقدمه أيضًا بجانب عدد من المذيعات العربيات، ما عزز من التوقعات بعودتها إلى العمل في القناة بعد التوقف المؤقت.(النهاية)