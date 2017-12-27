صالح المطلك يطالب الحكومة والبرلمان حسم قرار تأجيل الانتخابات من عدمه

(المستقلة) … أكد الأمين العام لحزب الحوار الوطني صالح المطلك، ضرورة الالتفات الى أجواء الانتخابات وأثرها الإنساني والاجتماعي والسياسي على الفرد العراقي، مطالبا الحكومة والبرلمان بتقييم الحالة الصحية الانتخابية في المناطق المحررة وحسم قرار التأجيل من عدمه.

وقال المطلك في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاربعاء ، إن “الانتخابات ليست هدف وغاية نسعى لتحقيقها ليقال أننا نعيش ظرفاً مستقراً من دون أن نلتفت الى أجوائها وأثرها بالمستوى الإنساني والاجتماعي والسياسي على الفرد العراقي”، مضيفا بالقول إن “جمهورنا اليوم مكبل بمشكلات النزوح وحداثة العودة للديار ويفتقر الى مستلزمات العيش الكريم ويواجه مصاعب الحصول على تعويضات لترميم بيته ما يدفعه بعدم جعل الانتخابات من أولوياته ولا يهتم بها كممارسة تضمن حقه وتمثيله المتوازن ما يعرض العملية بمجملها الى التهجين والتشويه”.

وطالب المطلك الحكومة والبرلمان بـ”تقييم الحالة الصحية الانتخابية في المناطق المحررة وحسم قرار التأجيل من عدمه”، داعيا الى “الأخذ بالحسبان ظروف الجمهور هناك ومدى إمكانية المشاركة بفاعلية تبعاً للظرف النفسي والاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن الأوضاع الأمنية القلقة بشكل خاص”.

ودعا المطلك المجتمع الاممي ومؤسسات مراقبة الانتخابات الدولية لـ”تقويم حالة المحافظات المنكوبة وتقديم النصح اللازم بالملف الانتخابي العراقي”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، أمس الثلاثاء، التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مبيناً أن المفوضية أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد.