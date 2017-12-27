شركة Garmin تكشف عن سوار اللياقة البدنية الجديد Vivofit ببطارية تدوم عاما كاملا

(المستقلة) … أطلقت شركة Garmin المطورة للملحقات الذكية سوار اللياقة البدنية الجديد Vivofit 4، والذى يأتى بشاشة ملونة مضيئة دائماً وبطارية يصل عمرها لعام كامل، وهو ما يعتبر فرصة مميزة للمستخدمين الذين يبحثون عن سوار ذكى قادر على متابعة نشاط المستخدم دون الحاجة لإيقاظ الشاشة أو استهلاك البطارية.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فتشمل الأساور الجديدة الدعائم الأساسية من Garmin مثل Move IQ للكشف التلقائى عن النشاط واتصال عبر الإنترنت Connect لتحصل على الدوافع خلال ممارسة أنشطة اللياقة البدنية لتحقيق هدف معين والوصول إلى نتيجة معينة.

أما أفضل ميزة لهذا السوار الذكى فهى المتعلقة بسعرها الجديد، حيث يتوافر السوار الذكى على موقع أمازون اليوم، حيث خفضت الشركة سعر Vivofit 4 إلى 80 دولاراً بدلاً من 100 دولار، وهو ما يعطى المستخدمين فرصة للحصول على سوار لياقة بدنية قادر على البقاء لفترة طويلة وفى نفس الوقت لا يكلف الكثير من الأسعار مقارنة بالسوارات الأخرى.