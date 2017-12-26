شركة مايكروسوفت تطرح 10 العاب جديدة لخدمة Xbox Game Pass يناير المقبل

(المستقلة) … أطلقت شركة مايكروسوفت خلال العام الجارى Xbox Game Pass وهى الخدمة التى تتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة ضخمة من الألعاب وتحميلها واللعب بها فى أى وقت مقابل اشتراك مدفوع، حيث كانت مايكروسوفت تسعى لجعل هذه الخدمة منافسة لخدمة Netflix، ولكنها ستكون منافسة فى عالم الألعاب.

ووفقا لما نشره موقع techaeris الأمريكى، فكشفت شركة مايكروسوفت عن مجموعة من الألعاب الجديدة التى ستحصل عليها الخدمة خلال شهر يناير 2018 المقبل، والتى ستضم 10 ألعاب مختلفة يمكن للمستخدمين ممارستها بكل سهولة ويسر عبر أجهزتهم وتحميلها للاستمتاع بها فى أى وقت وبدون مجهود أو بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

قائمة الألعاب:

NBA Playgrounds

Injustice: Gods Among Us

Devil May Cry 4 SE

Xbox Original Fuzion Frenzy

Metal Gear Solid: Ground Zeroes

Deadlight: Director’s Cut

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Edition

WRC 5: World Rally Championships

Bayonetta

Tecmo Bowl Throwback