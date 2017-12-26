شركة مايكروسوفت تطرح 10 العاب جديدة لخدمة Xbox Game Pass يناير المقبل

(المستقلة) … أطلقت شركة مايكروسوفت خلال العام الجارى Xbox Game Pass وهى الخدمة التى تتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة ضخمة من الألعاب وتحميلها واللعب بها فى أى وقت مقابل اشتراك مدفوع، حيث كانت مايكروسوفت تسعى لجعل هذه الخدمة منافسة لخدمة Netflix، ولكنها ستكون منافسة فى عالم الألعاب.
ووفقا لما نشره موقع techaeris الأمريكى، فكشفت شركة مايكروسوفت عن مجموعة من الألعاب الجديدة التى ستحصل عليها الخدمة خلال شهر يناير 2018 المقبل، والتى ستضم 10 ألعاب مختلفة يمكن للمستخدمين ممارستها بكل سهولة ويسر عبر أجهزتهم وتحميلها للاستمتاع بها فى أى وقت وبدون مجهود أو بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت.
قائمة الألعاب:
NBA Playgrounds
Injustice: Gods Among Us
Devil May Cry 4 SE
Xbox Original Fuzion Frenzy
Metal Gear Solid: Ground Zeroes
Deadlight: Director’s Cut
Zoo Tycoon: Ultimate Animal Edition
WRC 5: World Rally Championships
Bayonetta
Tecmo Bowl Throwback