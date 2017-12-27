شركة جوجل تحتفل مع مستخدمي تطبيقها للصور بأفضل لقطاتهم خلال عام 2017

(المستلقة) … مع بداية الأسبوع الأخير من 2017، قدمت شركة جوجل ميزة جديدة لمستخدمى تطبيق Google Photos لعرض وتخزين الصور التابع لها، والتى تقوم باختيار مجموعة من أفضل صور المستخدم على مدار 2017 ثم إخراجها جميعا معا فى شكل فيديو جديد، يعرف بـ Smiles of 2017 أو ابتسامة 2017.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فقد تم طرح هذه الميزة الاحتفالية الجديدة لعدد من المستخدمين فى الوقت الراهن، لكن من المنتظر طرحها لمزيد من المستخدمين خلال الفترة المقبلة، وكما يوحى اسمها “ابتسامة 2017″، فإن مجموعة الصور التى يتألف منها الفيديو تضم صور لأناس يبتسمون، فيما يبلغ طول الفيديو حوالى 40:60 ثانية، إلا أنها ليست متاحة فى الوقت الراهن لجميع المستخدمين، لكن سيجرى طرحها لاحقا.

إحتفال جوجل

ولا تعد جوجل هى الشركة الوحيدة التى قامت بهذا الأمر، حيث سبقتها فيس بوك بإطلاق فيديوهات للمستخدمين على الشبكة الاجتماعية للاحتفال بنهاية العام الجارى 2017 والتى تضم مجموعة من اللحظات السعدية والمنشورات التى قاموا بمشاركتها مع الأهل والأصدقاء.