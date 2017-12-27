“زين كاش” توقع اتفاق شراكة استراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

(المستقلة)..حرصاً منها على توفير أفضل الخدمات الإلكترونية لمشتركيها بسرعة وسهولة وأمان، أعلنت “زين كاش” إحدى أبرز بوابات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والإنترنت في العراق عن عقدها اتفاقية تعاون مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” UNHCR)) وتتمثل الغاية الأساسية للمفوضية هو حماية حقوق ورفاه اللاجئين والنازحين ويتضمن ذلك توفير المأوى لهم ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. تعمل المفوضية جنباً إلى جنب مع الشركاء والمجتمعات المحلية لضمان أن يحظى كل شخص بالدعم الذي يحتاجه.

وتقدّم بموجبها مساعدات نقدية للعائلات العراقية المتأثرة بالنزاعات وتداعيات النزوح الداخلي. وتندرج هذه الخطوة في إطار المسؤولية الإجتماعية التي تلتزم بها منصة “زين كاش” في سبيل تسهيل تحويل الأموال إلى النازحين ما يضمن لهم حياة كريمة.

وحول الموضوع، قال متحدث باسم “زين كاش”: “تهدف هذه الشراكة لتوفير وسائل وحلول تلبي متطلّبات النازحين وتخفّف من وطأة ظروفهم الصعبة خصوصاً تلك الأسر التي نزحت من منازلها ولجأت إلى مناطق نائية. فنحن ندرك تماماً الظروف التي أحاطت بنزوح تلك العائلات، حيث تركت وراءها الغالي والرخيص، باستثناء هواتفها المحمولة لأنها من أساسيات الصمود التي أتاحت لها البقاء على تواصل مع أفرادها وأقاربها من جهة، وسلوك الطرق الأكثر أماناً من جهة أخرى”، مضيفاً: “ولأن شركة “زين كاش” تصغي لاحتياجات المجتمع وسط التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها، عقدت هذه الشراكة لتسهيل إرسال المنح المالية المخصّصة له إلكترونياً بطريقة سريعة وآمنة وفعّالة”.

تجدر الإشارة إلى أن “زين كاش” هي محفظة إلكترونية مرتبطة برقم شريحة المستفيد من هذا البرنامج. ففي المرحلة الأولى، تعمد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تسجيل أرقام هواتف النازحين، وتسليمها لشركة “زين كاش” في فرعها المتواجد في محافظة الأنبار لبدء عملية تحويل الأموال للعائلات النازحة. ويتلقى المستفيد رسالة نصّية قصيرة تتضمن قيمة المبلغ المحوّل إلى محفظته والرصيد المتبقّي. وبموجبها، سيتمكن المستفيدون من تحويل أموالهم إلى محفظة أحد أنسبائهم أو سحبها نقداً بشكل كلّي أو جزئي عبر زيارة الوكلاء المعتمدين في مناطق تواجدهم وحتى تلك القريبة من مواقع النزاعات. ويمكن التحقق من رصيد الحساب عبر الاتصال على الرقم * ثم 210 ثم # أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. كما أن حساب محفظة “زين كاش” محصّن برمز سري يتألف من أربعة أو ستة أرقام يضعه المستفيد لحماية محفظته.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة الاستراتيجة في ابتكار حلول فعّالة تسهّل أمور الأسر النازحة، وتذلّل العقبات التي تواجهها من خلال تأمين احتياجاتها الأساسية وتضمن وصول المساعدات لمن يستحقها وتمنع عمليات الغش والسرقة.

تعتمد المفوضية بشكلٍ شبه كامل على التبرعات المقدمة من الحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية الدولية والقطاع الخاص. تعمل المفوضية على مدار العام لجمع الأموال لبرامجنا ومعالجة حالات الطوارئ الجديدة عند حدوثها.