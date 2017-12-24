زين العراق تشارك برعاية المهرجان السنوي العاشر للابداع العربي “المبدعون صناع الحياة ومجد الوطن”

( المستقلة) ….شاركت زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا برعاية مهرجان مؤسسة عيون للثقافة والفنون بنسخته العاشرة وتحت شعار “المبدعون صناع الحياة ومجد الوطن” (دورة الفنانة فاطمة الربيعي) التي استضافتها العاصمة بغداد وبتواجد كوكبة من الإعلاميين والإعلاميات والفنانين العراقيين بالإضافة الى حضور مميز لفنانات واعلاميات من دول عربية مختلف شملت ليبيا ومصر والسعودية والامارات ولبنان لمشاركة النجاح والفرحة مع نظيراتهن العراقيات.

جاءت هذه الرعاية انطلاقا من إيمان زين العراق بأهمية دور الاعلام والفنون في بناء المجتمع وايصال رسائل سلام الى العالم في دور وابداعات المرأة العراقية ومساهمتها في النهوض بالمجتمع وتطوره على كافة الاصعدة، وضرورة تمكينها من خلال تقديم الدعم لها في كافة الميادين والقطاعات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز موقعها وتحقيق ما تصبو اليه.

تخلل المهرجان العديد من الانشطة الفنية المختلفة كعزف من الفلكلور العراقية وغناء الاغاني التراثية اعتزازا بهوية العراق الثقافية، كذلك توزيع جوائز الابداع على العديد من الفنانات والاعلاميات العراقيات وعدد من الفنانين تثمينا لجهودهم وانجازاتهم الفنية والاعلامية واستذكارا لنجاحاتهم خلال مسيرتهم الفنية.

بهذا الخصوص تجدر الاشارة الى ان هذا الدعم هو جزء من سلسلة من نشاطات زين العراق المستمرة في دعم مجال الفن والاعلام والاهتمام بهذه الشريحة المثقفة حيث فامت زين العراق مؤخرا بدعم الدراما العراقية بالتبرع بمبلغ 500 مليون دينار عراقي ووايضا المشاركة برعاية مؤتمر بغداد الاعلامي الدولي بالإضافة الى العديد من الفعاليات الداعمة لهذا المجال.( النهاية)