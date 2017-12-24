راموس يطالب زملائه بالكفاح لتذليل الفارق مع برشلونة

(المستقلة) …. أكد مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، أن الدوري الاسباني أصبح صعباً، بعد خسارة فريقه 0-3 أمام برشلونة، لكنه اعتبر أنه لا يوجد شيء مستحيل على لاعبي “الملكي”، مطالبهم بالكفاح لحصد النقاط وتذليل الفارق.

وقال راموس في تصريحات صحفية عقب المباراة، “لا شيء مستحيل، لطالما هناك إمكانية سنكون مطالبين بالمنافسة والكفاح حتى النهاية، أصبح الأمر صعباً.. نحن واقعيون، لكن يجب علينا الكفاح حتى النهاية، لأن هذا في الحمض النووي لهذا النادي”.

وأضاف، “نريد الفوز بالنقاط لتذليل الفارق”، مبيناً أنه “لوحظ في مباراة برشلونة الإرهاق البدني، لكن لوحظ فوق أي شيء إننا كنا منقوصين، وهو أمر مهم، التشكيل يضعه زيدان، وإيسكو يجعلنا نبحث عن أشياء، معه لا يمكننا أبطال ميسي، أو وضع رقابة عليه، لكننا نفوز بأشياء أخرى، القرار للمدرب”.

ورفض راموس الحديث عن إمكانية أن يعزز الفريق حراسة المرمى في سوق الانتقالات الشتوية، وكرر ثقته في الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وقال في هذا الصدد، “هذا النوع من القرارات لا يتخذه اللاعبون، لا يمكنهم المطالبة أو الإبداء بالرأي، لكن الفريق فخور بكيلور وأنقذنا مرة أخرى، دائماً ما يكون الباب مفتوحاً في الريال أمام الأفضل”.