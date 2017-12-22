رئيس خدمات بغداد يدعو لاعادة النظر بنقل الصلاحيات الى المحافظة

(المستقلة)..انتقد رئيس هيئة خدمات بغداد علي جاسم عملية نقل الصلاحيات من الوزارات ،مؤكدا بأنه “اثر بشكل كبير على واقع الخدمات داخل العاصمة “.

وقال جاسم لـ(المستقلة) ان “محافظة بغداد كان يفترض بها دراسة الموضوع وآلية نقل الصلاحيات قبل أربعة سنوات من الان “.

واشار الى وجود “ارباك في عملنا فضلا عن ان الاستعدادات من قبل المحافظة لم تكن بالمستوى المطلوب “.

وأضاف أن “نقل الصلاحيات اثر بشكل كبير على عمل مجلس محافظة بغداد وتداخل الصلاحيات فضلا عدم وجود تعاون من بعض الدوائر “.

وطالب جاسم مجلس الوزراء بـ” ضرورة إعادة النظر بنقل الصلاحيات “.