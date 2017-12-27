ديانا حداد تستقبل 2018 في “سيتي ووك” بدبي

(المستقلة)..مع جمهور مدينة دبي والإمارات العربية المتحدة، وضيوفها الذين يقضون إجازاتهم فيها من الدول العربية والعالم، تستقبل “برنسيسة الغناء العربي” الفنانة ديانا حداد العام الجديد 2018 في منطقة ملتقى الأضواء بـ”سيتي ووك” إحتفالاً بقدومه مع الجمهور، برفقة فرقتها الموسيقية المتخصصة في عزف جميع الألوان الموسيقية الخليجية والعربية، واضعة برنامجاً إحتفالياً من أغنياتها المتنوعة التي قدمتها أغنيات أرشيفها وأغنياتها الجديدة التي تقدمها بشكل مستمر.

ويأتي حفل “البرنسيسة” بدعوة عامة لكافة الجمهور، من تنظيم ورعاية “سيتي ووك – ميراس” والذي يفتح للجمهور لحجز أماكنهم أمام المسرح الذي تم تجهيزه في ملتقى الأضواء الذي يستقطب الزوار دائماً في تام الساعة العاشرة مساء يوم 31 كانون الاول/ديسمبر آخر أيام العام 2017.

وأكدت ديانا حداد أنها جهزت برنامجاً غنائياً من أغنياتها التي ستشارك بهم الغناء مع الجمهور، واعدة بليلة إحتفالية متميزة في إستقبال العام الجديد 2018 بتفاؤل ودعوات الأمن والأمان على هذا الوطن الإماراتي وكافة الدول العربية.

الى جانب ذلك تستعد ديانا حداد لجولة غنائية متنوعة في العام الجديد، تقضيها بين السعودية والخليج والدول العربية، وتقدم بها حفلات ومهرجانات غنائية كبيرة، الى جانب إستعدادها لتصوير مجموعة من الأغنيات وطرحا بشكل منفرد قبل الألبوم الجديد الذي ما زال في طور الإستعداد والتجهيز والتنفيذ الموسيقي.